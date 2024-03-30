Otomobil ticari taksiye yandan çarptı: 1 yaralı

Elbistan’da, otomobille ticari taksinin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Kaza, Veysel Karani Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan E.’nin kullandığı otomobil, Hanifi B. yönetimindeki ticari taksiye yandan çarptı. Kazada, sürücülerden Batuhan E. yaralandı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.