30 Mar 2024 - 09:45- Güncel G:

Otomobil ticari taksiye yandan çarptı: 1 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da, otomobille ticari taksinin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza, Veysel Karani Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B...

Otomobil ticari taksiye yandan çarptı: 1 yaralı mask
Otomobil ticari taksiye yandan çarptı: 1 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da, otomobille ticari taksinin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Kaza, Veysel Karani Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan E.’nin kullandığı otomobil, Hanifi B. yönetimindeki ticari taksiye yandan çarptı. Kazada, sürücülerden Batuhan E. yaralandı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

30 Mar 2024 - 09:45 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL