Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin üstünlüğüne inanan kadro olarak yetkiyi hiçbir yerde ve yöntemlerde aramadık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Görevlileri ile iftar programında bir araya geldi. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Sandık Kurulu üyesi kardeşlerimle bir arada olarak pazar günü yapılacak seçimlere ben inanıyorum ki Beyoğlu başka bir heyecanla hazırlanıyor. Sandıklarda inanıyorum ki sizler kuş uçurtmayacaksınız. Sabah erken saatlerinde sandık mahalline varıp orada kontrol altına alacağınıza inanıyorum. Gençler, dünyanın dört bir yanında zulüm gören, eziyet çeken, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kalan kardeşlerimiz içinde dua ediyoruz. Bugün vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşadığımız Osman Karaaslan kardeşime bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

"Milli iradenin üstünlüğüne inanıyoruz"

"Geçmişte milletten alamadıkları iktidar yetkisini darbe ve vesayet eliyle gasp etmeye can atanlar var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Siyasi mücadelemizde hakkın rızasını halkımızın duasını almak için çalıştık. Ülkemize hizmet ederken de hep bu gaye için sarf ettik. Her seçim dönemini milletimize geçmişte yaptıklarımızın hesabını verme ve gelecekte yapacaklarımızın ruhsatını alma vesilesi olarak gördük. Milli iradenin üstünlüğüne tüm kalbiyle inanan bir kadro olarak yetkiyi hiçbir zaman başka yerlerde ve yöntemlerde aramadık. Geçmişte milletten alamadıkları iktidar yetkisini darbe ve vesayet eliyle gasp etmeye can atanlar var. Aynı şekilde sandığa milletin atmadığı oyu hile ve hurdayla kendi hanelerine yazdırmak için her türlü oyunu sergileyenlere de rastlıyorduk."

"CHP’nin İstanbul’daki büyükşehir adayı bu tezgahların peşinde"

Kirli pazarlıkların olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bıraksak aynı zihniyet kafayı kaldıracak. Biz teşkilatımızla, sandık görevlilerimizle sandığı da sonuçları da çok sıkı tuttuğumuz için kimse başka yola başvuramıyor. Şu anda öyle kirli pazarlıklar var ki. CHP’nin İstanbul’daki büyükşehir adayı bu tezgahların peşinde. Benim halkım bu seçimlerde Ekrem Efendi’ye böyle bir yol göstermeyecek. Biz muradımıza ereceğiz. Kimi partiler kendi seçmenlerinin oyunu adeta işporta pazarına çıkardı. Kazanmak değil, kaybettirmek için ortada dolaşanların motivasyon kaynaklarının masum olmadığı açıktır. Bavul bavul dolarlar, eurolar. Kimse böyle bir tabloyu ilkeyle, davayla izah edemez. Siz sırtınızı dönseniz de, hakikatler değişmiyor. Bu seçimde İstanbul’da şehirle, şehrin geleceğiyle ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor. İstanbul’un depreminden trafiğine, hiçbir meselesi gündemlerinde olmayanların yürüttükleri kampanyanın arkası bir hayli karanlık. Türkiye bu siyaset tarzını çeyrek asır önce rafa kaldırmıştı. Bunca yıl sonra zübük siyasetini hortlatanların niyeti bugün İstanbul’u, yarın tüm ülkeyi yağmalamaktır" dedi.

"Seçim sahada kazanılır"

"Seçim sahada kazanılır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Sahada yoksanız sandıktan bir şey çıkmaz. Sandığa dikkat etmezseniz de sahadaki emeğinizin bir kısmı heba olur. Asıl vazife pazar günü sizi bekliyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nı temsilen sandıklara sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. İşi hiç olmadığı kadar sıkı tutmamız gerekiyor. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok. Tek bir kardeşimizin oyunun zayi edilmesine de müsaade etmeyiz. Biz Murat Kurum kardeşimizin hem şehrin son dönemdeki kayıplarının telafisini yapacağına, hem geleceğe hazırlanmadaki becerisine güveniyoruz."