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Başkan adayı Mercan, "Elbistan'a hizmetkar olmaya geliyoruz"

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AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, seçime 3 gün kala tüm projelerini açıkladı. Seçim çalışmalarına start verdikten sonra her gün bi...

Başkan adayı Mercan, "Elbistan'a hizmetkar olmaya geliyoruz" mask
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AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, seçime 3 gün kala tüm projelerini açıkladı.

Seçim çalışmalarına start verdikten sonra her gün bir projesini kamuoyuna duyuran AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, “Biz hazırız, tüm projelerimiz hazır, ekibimiz hazır, Elbistan’a hizmetkar olmaya geliyoruz” dedi.

Halkın desteği ile Elbistan’ı daha yaşanabilir ve gelişmiş bir konuma getireceklerinin altını çizen Mercan tüm projelerini şu şekilde sıraladı, 

“Seçim startını verdiğimiz günden itibaren sizler ile bir ok projemizi paylaştık. Sizlerin inancı ve desteği ile1 Nisan sabahı tüm projelerimizi hemen hayata geçirmeye başlayacağız. Çünkü biliyoruz ki kaybedecek 1 saniyemiz bile yok. Bu güne kadar sizlere sunduğumuz ve sizlerin de beğenisini toplayan projelerimiz, yeni imar planı, kentsel dönüşüm ve rezerv alanı, nikah ve düğün sarayı, şehirler arası otobüs terminali, merkez kütüphane ve etüt merkezi, katı atık ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisi, merkez pazar yeri ve bölgesel pazar yerleri, Besi OSB ve biyogaz santrali, kültür merkezi ve kültür sokağı, taziye evi ve sosyal faaliyet alanı, yeni belediye binası, belediye spor kompleksi, özel ar-ge merkezi, hoş geldin bebek ve çocuk kreşi, meslek edindirme kursları.

Şimdi ise yeni projelerimizi duyurma vakti geldi, inşallah bu projelerimiz ise, kültürel faaliyetler, leonardit gübre tesisi, çocuk trafik ve sürücü aday eğitim parkı, yeni kent meydanı ve katlı otopark, Ceyhan Nehri rekreasyonu, hayvan barınağı ve hayvan rehabilitasyonu, Elbistan-Malatya yolu bağlantı yolları, şefkat evleri, öğretmenevi ve çok amaçlı salon, köy garajları ve halk otobüsleri merkezi, Elbistan ağaçlandırma projesi, yol kaldırım ve çevre düzenlemesi ve yaygın halk ekmek projesi. Ben burada tüm projelerimiz başlıklar halinde açıkladım, tüm bu projelerimizin detaylarını ise bit.ly/ElbistanProjeleri linkinde ulaşabilirler. "

29 Mar 2024 - 19:47 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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