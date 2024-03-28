Yaralı bulunan peçeli baykuş, doğa koruma ekiplerine teslim edildi

Afşin-Elbistan Termik Santraller bölgesinde Güvenlik Görevlisi Resul Koç tarafından yaralı halde bulunan peçeli baykuş, Göksun Doğa Koruma Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Resul Koç, "Yakından baktığımda uçamayan bir kuş olduğunu gördüm. Yaralı olduğunu düşündüm. Baykuşun nesli tükenmekle karşı karşıya olabileceğini tahmin ettiğim için yetkililere teslim etmeyi uygun gördüm. Daha önce haberler de görüyordum. Doğa Koruma ekiplerinin bu yönde çalışma yaptığını da öğrenince Baykuş’u teslim ettik "dedi. Baykuş tedavi altına alındı.