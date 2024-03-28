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Yaralı bulunan peçeli baykuş, doğa koruma ekiplerine teslim edildi

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Afşin-Elbistan Termik Santraller bölgesinde yaralı halde bulunan peçeli baykuş, doğa koruma şefliği ekiplerine teslim edildi.

Yaralı bulunan peçeli baykuş, doğa koruma ekiplerine teslim edildi mask
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Afşin-Elbistan Termik Santraller bölgesinde Güvenlik Görevlisi Resul Koç tarafından yaralı halde bulunan peçeli baykuş, Göksun Doğa Koruma Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Resul Koç, "Yakından baktığımda uçamayan bir kuş olduğunu gördüm. Yaralı olduğunu düşündüm. Baykuşun nesli tükenmekle karşı karşıya olabileceğini tahmin ettiğim için yetkililere teslim etmeyi uygun gördüm. Daha önce haberler de görüyordum. Doğa Koruma ekiplerinin bu yönde çalışma yaptığını da öğrenince Baykuş’u teslim ettik "dedi. Baykuş tedavi altına alındı.

28 Mar 2024 - 13:44 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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