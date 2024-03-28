- Güncel

ActivBaby Store Elbistan’da hizmet vermeye başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Anne bebek sektöründe faaliyet gösteren ve 0-10 yaş bebek ve çocuk modasının öncü markalarından olan ActivBaby Store Elbistan’da hizmet vermeye başlad...

ActivBaby Store Elbistan’da hizmet vermeye başladı mask
ActivBaby Store Elbistan’da hizmet vermeye başladı
ActivBaby Store Elbistan’da hizmet vermeye başladı
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Anne bebek sektöründe faaliyet gösteren ve 0-10 yaş bebek ve çocuk modasının öncü markalarından olan ActivBaby Store Elbistan’da hizmet vermeye başladı.

ActivBaby Store Elbistan mağazası, Cumhuriyet Mahallesi 7039 Sokak acemi yolu üzerinde Elbistan ve bölge halkının hizmetine açıldı.

İşletme sahibi Bilal Alkaya, bebek ve çocukların şıklığı için birçok kaliteli ürünü, en uygun fiyatlara Elbistan halkının beğenisine sunduklarını söyledi.

Alkaya, 0-10 yaş bebek ve çocuk giyimi, oyuncak çeşitlerinde geniş ürün yelpazesi ile hizmet vereceklerini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de çocuk modasının öncü markası olan ActivBaby Store’yi Elbistan’da açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bebek araç gereçlerinden, çocuk tekstiline, oyuncaklardan beslenme malzemelerine kadar geniş yelpazede ürün seçeneğinin bulunduğu ActivBaby Store Elbistan mağazası olarak çocuklar için olduğu kadar aileleri içinde keyif dolu bir alışveriş olanağı sunuyoruz. Mağazamızda 0-10 yaş için tekstilden, aksesuara, farklı temaları taşıyan, sezon boyunca yenilenen koleksiyonlarla sürekli trendleri takip edebilirsiniz.

ActivBaby annelerin doğum öncesinden, doğumdan sonrasına; bebeğin ilk aylarından çocukluğuna kadar tüm ihtiyaçların, gereksinimlerine yönelik bütün marka ve ürünleri bir arada bulunduran bir alışveriş platformu. ActivBaby, geniş bir ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerine hizmet vermektedir. Bebeğe dair aradığınız her şeyi bulabileceğiniz mağazamıza herkesi bekliyoruz.”

28 Mar 2024 - 13:06 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL