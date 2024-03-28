Anne bebek sektöründe faaliyet gösteren ve 0-10 yaş bebek ve çocuk modasının öncü markalarından olan ActivBaby Store Elbistan’da hizmet vermeye başladı.

ActivBaby Store Elbistan mağazası, Cumhuriyet Mahallesi 7039 Sokak acemi yolu üzerinde Elbistan ve bölge halkının hizmetine açıldı.

İşletme sahibi Bilal Alkaya, bebek ve çocukların şıklığı için birçok kaliteli ürünü, en uygun fiyatlara Elbistan halkının beğenisine sunduklarını söyledi.

Alkaya, 0-10 yaş bebek ve çocuk giyimi, oyuncak çeşitlerinde geniş ürün yelpazesi ile hizmet vereceklerini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de çocuk modasının öncü markası olan ActivBaby Store’yi Elbistan’da açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bebek araç gereçlerinden, çocuk tekstiline, oyuncaklardan beslenme malzemelerine kadar geniş yelpazede ürün seçeneğinin bulunduğu ActivBaby Store Elbistan mağazası olarak çocuklar için olduğu kadar aileleri içinde keyif dolu bir alışveriş olanağı sunuyoruz. Mağazamızda 0-10 yaş için tekstilden, aksesuara, farklı temaları taşıyan, sezon boyunca yenilenen koleksiyonlarla sürekli trendleri takip edebilirsiniz.

ActivBaby annelerin doğum öncesinden, doğumdan sonrasına; bebeğin ilk aylarından çocukluğuna kadar tüm ihtiyaçların, gereksinimlerine yönelik bütün marka ve ürünleri bir arada bulunduran bir alışveriş platformu. ActivBaby, geniş bir ürün yelpazesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerine hizmet vermektedir. Bebeğe dair aradığınız her şeyi bulabileceğiniz mağazamıza herkesi bekliyoruz.”