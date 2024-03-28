Minik öğrencilerden Kütüphane Haftası etkinliği

Nuh Paksu Kızılay Anaokulu öğrencileri, 60. Kütüphaneler Haftası kapsamında Elbistan İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Kütüphaneler Haftası kapsamında öğretmenleri ile birlikte Elbistan İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret eden Nuh Paksu Kızılay Anaokulu öğrencileri kütüphaneyi gezerek kitapları inceledi. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla öğrencilere kütüphaneyi tanıtmak ve sevdirmek amacıyla yapılan ziyarette öğrencilere görevliler tarafından kütüphanede bulunan kitaplar tanıtılıp, kütüphanede uyulması gereken kurallar hakkında bilgi aktarıldı. Kütüphaneyi gezerek kitapları inceleyen öğrenciler düzenlenen çeşitli etkinliklerle hoş vakit geçirdiler.