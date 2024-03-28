Putin: “Ukrayna’ya verilen F-16’lar nerede olursa olsun meşru hedefimiz olacak”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma ziyareti gerçekleştirdiği Tver bölgesindeki Torzhok kasabasında askeri pilotlarla bir araya geldi. Putin burada yaptığı konuşmada, ABD öncülüğündeki askeri ittifakın Sovyetler Birliği’nin 1991’deki çöküşünden bu yana doğuya, Rusya’ya doğru genişlediğini ancak Moskova’nın bir NATO ülkesine saldırma planının olmadığını söyledi. Putin, "Bu ülkelere saldırma niyetimiz yok. Başka bir ülkeye saldıracağımız fikri tamamen saçmalık" dedi. Rusya’nın yalnızca halkını koruduğunu belirten Putin, "Sınırlarımıza kadar geldiler. Biz NATO bloğundaki ülkelerin sınırlarına doğru mu ilerledik? Kimseye dokunmadık. Okyanusu aşıp, ABD’nin sınırlarına mı gittik? Hayır. Onlar bize yaklaşıyorlar ve çok yakındalar. Biz ne yapıyoruz? Biz sadece tarihi topraklarımızdaki insanlarımızı koruyoruz" ifadesini kullandı.

“F-16’lar savaş alanındaki durumu değiştirmez”

Batı’nın Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları gönderme planı ile ilgili konuşan Putin, Ukrayna’ya F-16 tedarik edilmesinin ve pilotların eğitilmesinin savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini söyledi. Rusya’nın tanklar, zırhlı araçlar ve roketatarlar dahil diğer ekipmanları imha ettiği gibi savaş uçaklarını da vuracağını ifade eden Putin, "Savaş uçakları üçüncü ülkelerin havaalanlarından kullanılırsa nerede olursa olsun bizim için meşru hedef haline gelecek" şeklinde konuştu.

Hollanda, Aralık 2023’te Ukrayna’ya 18 adet F-16 savaş uçağı gönderileceğini açıklamıştı. Danimarka, Norveç ve Belçika da ABD’nin verdiği pilot eğitimi tamamlanır tamamlanmaz Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları teslim edeceklerini duyurmuştu.