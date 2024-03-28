28 Mar 2024 - 12:23- Güncel G:

İş Bankası’ndan Bakkallar Odası üyelerine özel kredi

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Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, İş Bankası’nın, odaya üye esnaflara uygun faiz ve koşullarda kredi imkanı sunacağını bildird...

İş Bankası’ndan Bakkallar Odası üyelerine özel kredi mask
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Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, İş Bankası’nın, odaya üye esnaflara uygun faiz ve koşullarda kredi imkanı sunacağını bildirdi.

Başkan Şahin, deprem sonrasında yaraların sarılması ve artan faiz ortamında üyelerinin finansmana erişimleri noktasında üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Esnafların zor şartlar altında ayakta kalma mücadelesi verdiğini hatırlatan Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Türkiye İş Bankası Elbistan Şubesi, odamıza kayıtlı mükellefler için uygun faiz oranı ile 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunuyor. Esnafa Destek Kredisine başvurmak için oda kayıt belgesi ve diğer belgelerinizle İş Bankası Elbistan Şubesine gidebilirsiniz. Tüm esnaflarımıza hayırlı olsun” dedi.

İş Bankası Elbistan Şube Müdürü Vedat Şahin ise, esnafın yanında olmak amacıyla tüm güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

28 Mar 2024 - 12:23 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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