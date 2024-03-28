Nurhak’ta geleneksel oyunlar hayat buluyor

Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası minikler mendil kapmaca yarışması sona erdi.

Nurhak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Servet Karaca, geleneksel oyunlar kategorisinde yer alan oyunların yeniden hayat bulmasını sağlamak amacıyla okullar arası minikler mendil kapmaca yarışması organize ettiklerini söyledi.

‘Çocukların, anne ve babalarının oynadıkları oyunları öğrenmeleri, geçmiş nesillerin geleneklerini yaşatmaları bizler için önemli’ diyen Karaca, “Aslında hepimizin küçüklüğünde oynadığı bir oyun mendil kapmaca. Ve böyle çok sayıda geleneksel oyunumuz var. Toplumumuzun değerlerini gözeten, yansıtan ve oynarken de eğiten oyunlarımızı şimdiki neslimize öğretmek, onlarla birlikte de geleceğe aktarmak istiyoruz. Bu oyunların unutulmaması gerekiyor. Bu amaçla mendil kapmaca yarışması düzenledik. Çok sayıda okulumuz bu yarışmaya iştirak etti. Çocuklarımız da yarışmada büyük bir mücadele verdiler. Hem eğlendiler hem de stres attılar.

Yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde, benzer şekilde geleneksel oyunlarımıza yönelik yarışma ve turnuvalara ağırlık vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra yarışmada dereceye giren okullara madalyaları takdim edildi.