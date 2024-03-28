Kolon kanserine robotik çözüm

Robotik cerrahi teknolojisini hastaların hizmetine sunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinde, genel cerrahi bölümünden Doç. Dr. Tayfun Yoldaş ve Prof. Dr. Özgür Fırat liderliğindeki genel cerrahi ekibi tarafından başarılı bir kolon (bağırsak) kanseri ameliyatı gerçekleştirildi. 84 yaşındaki Aydoğan Aksu, Da Vinci robotik cerrahiyle yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Süreci anlatan Doç. Dr. Tayfun Yoldaş, “Yaptığımız tetkiklerin ardından hastamıza kolon (bağırsak) kanseri teşhisi koyduk ve ameliyat edilmesi gerektiğine karar verdik. Robotik cerrahi teknolojisini rektum kanseri ve kolon kanseri ameliyatlarında da kullanıyoruz. Hastamıza bunun avantajlarını anlattık ve ameliyatı planladık. Sonrasında da başarılı bir ameliyat geçirdik” ifadelerini kullandı.

Robotik cerrahi teknolojisinin hastaya olan avantajlarına da vurgu yapan Yoldaş, “Robotik cerrahi, yeni ve güncel bir yöntem. Hastanemizde de çeşitli branşlarda kullanıyoruz. Robotik cerrahinin avantajlarını duyup gelen hastalarımız var. Gerekli şartların sağlanması durumunda biz de hastalarımıza anlatıyoruz ve ortak bir karar neticesinde robotik cerrahiyle ameliyat yapıyoruz. Robotik cerrahi denilince insanlarda ‘Acaba ameliyatı robot mu yapıyor?’ gibi bir soru olabilir; ancak bu doğru değil. Ameliyatı yine cerrah yapıyor. Robot yalnızca aracı. Robot sayesinde daha küçük deliklerden karına girip daha küçük alanlarda daha küçük kollarla çalışıyoruz. Hastalarda daha az travmaya neden oluyor ve hastalar daha hızlı bir şekilde iyileşebiliyorlar. Biz de uygun hastalarda robotik cerrahiyi kullanıyoruz” dedi.

Kanser hastalığının kendisine sürpriz olduğunu söyleyen Aydoğan Aksu da, ameliyatın ardından sağlığına kısa sürede kavuştuğunu belirtti. Aksu, “Teşhis konulduktan sonra kısa sürede ameliyat edildim ve sağlığıma tekrar kavuştum. Şuan kendimi iyi hissediyorum. Robotik cerrahi ile daha çabuk taburcu olacağım. Birkaç delik açılıyor hepsi bu kadar” diye konuştu.