- Sağlık

Kolon kanserine robotik çözüm

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmir’de yaşayan ve kolon kanseri teşhisi konulan 84 yaşındaki Aydoğan Aksu, robotik cerrahi teknolojisiyle şifa buldu. Aksu, “Kısa sürede sağlığıma tekrar kavuştuğum için çok mutluyum” diye konuştu.

Kolon kanserine robotik çözüm mask
Kolon kanserine robotik çözüm
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Robotik cerrahi teknolojisini hastaların hizmetine sunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinde, genel cerrahi bölümünden Doç. Dr. Tayfun Yoldaş ve Prof. Dr. Özgür Fırat liderliğindeki genel cerrahi ekibi tarafından başarılı bir kolon (bağırsak) kanseri ameliyatı gerçekleştirildi. 84 yaşındaki Aydoğan Aksu, Da Vinci robotik cerrahiyle yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Süreci anlatan Doç. Dr. Tayfun Yoldaş, “Yaptığımız tetkiklerin ardından hastamıza kolon (bağırsak) kanseri teşhisi koyduk ve ameliyat edilmesi gerektiğine karar verdik. Robotik cerrahi teknolojisini rektum kanseri ve kolon kanseri ameliyatlarında da kullanıyoruz. Hastamıza bunun avantajlarını anlattık ve ameliyatı planladık. Sonrasında da başarılı bir ameliyat geçirdik” ifadelerini kullandı.

Robotik cerrahi teknolojisinin hastaya olan avantajlarına da vurgu yapan Yoldaş, “Robotik cerrahi, yeni ve güncel bir yöntem. Hastanemizde de çeşitli branşlarda kullanıyoruz. Robotik cerrahinin avantajlarını duyup gelen hastalarımız var. Gerekli şartların sağlanması durumunda biz de hastalarımıza anlatıyoruz ve ortak bir karar neticesinde robotik cerrahiyle ameliyat yapıyoruz. Robotik cerrahi denilince insanlarda ‘Acaba ameliyatı robot mu yapıyor?’ gibi bir soru olabilir; ancak bu doğru değil. Ameliyatı yine cerrah yapıyor. Robot yalnızca aracı. Robot sayesinde daha küçük deliklerden karına girip daha küçük alanlarda daha küçük kollarla çalışıyoruz. Hastalarda daha az travmaya neden oluyor ve hastalar daha hızlı bir şekilde iyileşebiliyorlar. Biz de uygun hastalarda robotik cerrahiyi kullanıyoruz” dedi.

Kanser hastalığının kendisine sürpriz olduğunu söyleyen Aydoğan Aksu da, ameliyatın ardından sağlığına kısa sürede kavuştuğunu belirtti. Aksu, “Teşhis konulduktan sonra kısa sürede ameliyat edildim ve sağlığıma tekrar kavuştum. Şuan kendimi iyi hissediyorum. Robotik cerrahi ile daha çabuk taburcu olacağım. Birkaç delik açılıyor hepsi bu kadar” diye konuştu.

28 Mar 2024 - 11:47 İHA İzmir- Sağlık

Mahreç  İha

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar kullanmasını bilen diksiyonu düzgün bayan çalışma arkadaşı arıyoruz.Vestel Bayii

Tel. 0 538 0970439

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL