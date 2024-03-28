28 Mar 2024 - 11:18- Yaşam G:

Tekerlekli sandalyesiyle kapı kapı gezip oy istiyor

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Düzce’de yaşayan cam kemik hastası Esat Balcı, belediye meclis üyesi adayı olarak tekerlekli sandalyesiyle kapı kapı dolaşıp Balcı, seçmenlerle buluşuyor.

Tekerlekli sandalyesiyle kapı kapı gezip oy istiyor mask
Tekerlekli sandalyesiyle kapı kapı gezip oy istiyor
Tekerlekli sandalyesiyle kapı kapı gezip oy istiyor
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Düzce’nin Yığılca ilçesinde ikamet eden doğuştan cam kemik hastası Esat Balcı (30), hem yaşamın içinde olmak hem de engelleri ortadan kaldırmak için farkındalık çalışmalarına imza atıyor. Üniversite eğitimini de Düzce’de tamamlayan Balcı, Yeniden Refah Partisi Belediye Meclis Üyesi adayı oldu. Tekerlekli sandalyesiyle ilçede kapı kapı gezen Balcı, seçmenlerden oy istiyor.

5 yıl önce de muhtar olmak için aday olduğunu söyleyen Balcı, "Az bir oyla kaybettim, nasip olmadı. Bu seçimlerde Yeniden Refah Partisinin yönetiminde yer almıştım. Encümen olmaya da niyetim vardı. Yönetim takdir gösterdi ve 2. sıradan belediye meclis üyesi adayı olarak listeye girdim" dedi.

Esat Balcı, ihtiyacı olan herkese el uzatacağını ifade ederek, "Ben 7’den 77’ye her insanla görüşen, 7 gün 24 saat sürekli irtibat halinde olan, başkan kadar ön planda olan bir insanım. İhtiyacı olanların her türlü sorunlarını çözeceğime inanıyorum. Engelli birey olduğunuzda açılmayacak kapı olmadığını biliyorum. İlçemde de çevrem, adaylığımın çok iyi olduğunu söylüyor. Bu ilçeye katabileceğim çok özel çalışmalarım olduğunu herkes biliyor. Bizde kazanmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

28 Mar 2024 - 11:18 İHA Düzce- Yaşam

Mahreç  İha

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