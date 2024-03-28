28 Mar 2024 - 11:07- Güncel G:

Yetimler için iftar programı düzenlendi

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Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi’ne kayıtlı yetim çocuklar, İHH İnsani Yardım Vakfı Belçika Temsilciliği sponsorluğunda düzenlenen iftar programınd...

Yetimler için iftar programı düzenlendi mask
Yetimler için iftar programı düzenlendi
Yetimler için iftar programı düzenlendi
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Elbistan Yetim Koordinasyon Merkezi’ne kayıtlı yetim çocuklar, İHH İnsani Yardım Vakfı Belçika Temsilciliği sponsorluğunda düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla, Elbistan’da yetimler ve yakınlarına yönelik olarak iftar buluşması gerçekleştirildi.

Yetim Koordinasyon Merkezi ile İHH Belçika Temsilciliği tarafından organize edilen iftar programında ramazan ayının manevi duyguları ve Dünya Yetimler Günü’nün anlamı paylaşıldı.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan’ın da katıldığı iftar programı ile ilgili olarak değerlendirme yapan Yetim Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Fazilet Seviç, Müslümanlar için her günün, yetim günü olduğuna dikkat çekti.

Dünya üzerinde 400 milyondan fazla çocuk yetim bulunduğunu belirten Seviç, “Dünya üzerindeki yetim çocuklar tablosu ise maalesef insanlık ailesi olarak çok gerilerde olduğumuzu gösteriyor. Her gün 10 bine yakın çocuğun yetim kaldığı, yoksulluk ve benzeri sebeplerle her gün 22 bin çocuğun hayatını kaybettiği, senede 2,5 milyon çocuğun kaçırılarak satıldığı ve fakat teknolojik gelişmelerin daha çok sonu gelmez savaşları beslediği bir dünyada yaşıyoruz.

Dünyada manzara böyle iken Elbistan’ımızda çok anlamlı bir çalışmaya imza attık. Yetim Koordinasyon Merkezi olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (sav) referans alarak ‘Yetimi yetkin kılmak’ sloganıyla Rabbimizin emaneti çocuklarımızı ve annelerini yetkin kılacak Kur’an-ı Kerim, siyer, tefsir, meslek edindirme kursları, müzik, resim, sanat, kültür gezileri, akademik destek kursları, psiko-sosyal destek seminerleri, psikolog desteği, kadın girişimci destek merkezi, asrı kiler girişimci kadın kooperatifleri ile de ekonomik destek sağlayarak kendi ayakları üzerinde durmaları için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Seviç, son olarak, “Bu kutlu yolda bizlere destek veren Kaymakamımız Yunus Ataman, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezimiz, Gençlik Merkezimiz, Kuzey İlçeler Daire Başkanlığı, Kızılay, İHH, Hayrat Vakfı, Can Kulağı, gönüllü hocalarımız ve iftarımıza sponsor olan Belçika IHH temsilciliğine teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

28 Mar 2024 - 11:07 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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