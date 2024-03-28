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"Narkoçelik- 9" operasyonlarında 1 ton 43 kilogram uyuşturucu ve 434 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik9" operasyonlarında, 1 ton 43 kilogram uyuşturucu ve 387 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 434 kişinin yakalandığını bildirdi.

"Narkoçelik- 9" operasyonlarında 1 ton 43 kilogram uyuşturucu ve 434 kişi yakalandı mask
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğünce 41 ilde, Jandarma Genel Komutanlığınca 12 ilde uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Yerlikaya, operasyonların, İl Emniyet Müdürlüklerince, 565 ekip, 1602 personel ve 28 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, Şırnak, Tekirdağ, Malatya, Isparta, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Kırşehir, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Van, İstanbul, Aksaray, Aydın, Batman, Muğla, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Amasya, Hatay, Kütahya, Rize ve Zonguldak'ta düzenlendiğini bildirdi.

İl Jandarma Komutanlıklarınca da operasyonların İstanbul, Diyarbakır, Bingöl, Antalya, Batman, Adana, Hakkari, Van, Samsun, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Sakarya'da gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlarda, 1 ton 43 kilogram uyuşturucu ve 387 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 434 kişinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polisler ve jandarmayı tebrik eden Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

# Türkiye

28 Mar 2024 - 10:55 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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