Güneş enerjisi kurulu gücü 12 bin megavatı aştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yılın ilk 2 ayında yüzde 51'in üzerine çıktı. Söz konusu oran, ocakta yüzde 51,63, şubatta yüzde 51,03 olarak kayıtlara geçti.

Yenilenebilir enerji, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına ve iklim değişikliği hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle güneş ve rüzgar enerjisinin önemi giderek artıyor.

Türkiye'nin şubat sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün yüzde 56,21'ini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. 2023 sonunda 11 bin 316 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü ise şubat sonunda ilk kez 12 bin megavat bandını aşarak 12 bin 425 megavata yükseldi.

Bakanlık verilerine göre, güneş enerjisi kurulu gücünde geçen yıl toplam 2 bin megavat, bu yılın ilk 2 ayında ise 1109 megavat artış oldu. Böylece, 2023'te elde edilen artışın yarısından fazlasına bu senenin ilk 2 ayında ulaşılmış oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ve şubatta toplam elektrik üretiminin yüzde 51'inden fazlasının yenilenebilir enerjiden sağlandığını, bu orana yıllık bazda da ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Alparslan Bayraktar, "Bu kapsamda 2035 hedefimiz, yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e yükseltmek. Şu aşamadaki mevcut tablo, 2035 hedefimize emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. Hedefimiz, yenilenebilir enerjide 2035'e kadar her yıl 3 bin 500 megavatı güneş, 1500 megavatı rüzgar olmak üzere 5 bin megavatlık kurulu güç artışı. 2024 dahil önümüzdeki 12 yıl boyunca da toplamda 60 bin megavat yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.