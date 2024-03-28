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Depremde dükkanını kaybeden afetzede berberden seyyar çözüm

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Hatay’da asrın felaketinde iş yeri yıkılan Hakan Mutlu, mesleğini seyyar berber olarak devam ettiriyor ve geçimini sağlıyor.

Depremde dükkanını kaybeden afetzede berberden seyyar çözüm mask
Depremde dükkanını kaybeden afetzede berberden seyyar çözüm
Depremde dükkanını kaybeden afetzede berberden seyyar çözüm
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkımın en fazla olduğu yer Hatay olmuş, 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketiyle birlikte kentte binlerce insanın hayatı olumsuz etkilenmişti. Antakya ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Hakan Mutlu’nun iş yeri de asrın felaketinde yıkıldı. Mutlu, şimdiyse seyyar berberlik yaparak hayatını sürdürüyor. Depremzede esnaf, yıllardır tıraş ettiği müşterilerini evlerinde ve iş yerlerinde tıraş ederek ekmek parasını kazanıyor.

Seyyar berberlik yaparak geçimini sağladığını belirten Hakan Mutlu, "6 Şubat depreminde kıyameti yaşadık. Yaşamayan bilemez. Dükkanım yıkıldı, yıkıldıktan sonra da seyyar berberlik olarak geçimimi sağlamak zorundayım. 12 yaşından itibaren berberlik yapıyorum. Genelde arkadaşlar, yaşlılar, ihtiyacı olanlar kim çağırırsa gider tıraşımı yaparım. Depremden 1 ay sonra konteynerlere gitmeye başladım" dedi.

İş yerinde tıraş olmak için seyyar berberden faydalanan Naim Mutlu, "Berber dükkanı yıkıldığı ve tıraş olacak yerimiz kalmadığı için mecbur yanımıza çağırıyoruz. Bizde esnaf olarak onlar bize, biz onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başka dükkan yok. Memlekette dükkan kalmadı bizde yanımıza çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

28 Mar 2024 - 10:26 İHA Hatay- Yaşam

Mahreç  İha

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