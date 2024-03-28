Yaşar Evden Eve Nakliyat'tan indirim kampanyası

Evden eve nakliyede profesyonel hizmet sunan Yaşar Evden Eve Nakliyat, evden eve taşımacılıkta çok cazip fiyatlar sunuyor.

İşletme sahibi Adem Yaşar, taşınma sürecine kaliteli ekipmanlar ile en iyi hizmeti sunduklarını belirterek, “Montajlı, paketli ve asansörlü şehir içi evden eve taşımada indirimli fiyatlarla Elbistan’da hizmet vermeye devam ediyoruz. Geniş araç filomuz ve profesyonel personellerimiz ile evden eve taşımacılık hizmetinde kaliteli işlere imza atıyoruz. İndirim kampanyamızda ücretler sabit olmak şartıyla giriş kattan ikinci kata kadar 5 bin TL, ikinci kattan onuncu kata kadar nakliye fiyatımızı 7 bin TL olarak belirledik. Ayrıca saatlik asansör kiralama ücretini 1250 TL olarak, inşaat asansör ücretini ise saatlik 1000 TL olarak belirledik. Evden eve taşımacılık ihtiyaçlarınız için Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde bulunan ofisimizi ziyaret edebilir ya da 0 553 719 99 99 numaralı telefondan ulaşabilir ve profesyonel hizmet alabilirsiniz” dedi.