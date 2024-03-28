28 Mar 2024 - 09:49- Güncel G:

Yaşar Evden Eve Nakliyat'tan indirim kampanyası

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Geniş araç filosu ve profesyonel personelleri ile Elbistan’da 10 yıldır hizmet veren Yaşar Evden Eve Nakliyat, şehir içi evden eve taşımacılık fiyatlarında indirim kampanyası düzenledi.

Yaşar Evden Eve Nakliyat'tan indirim kampanyası mask
Yaşar Evden Eve Nakliyat'tan indirim kampanyası
Yaşar Evden Eve Nakliyat'tan indirim kampanyası
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Evden eve nakliyede profesyonel hizmet sunan Yaşar Evden Eve Nakliyat, evden eve taşımacılıkta çok cazip fiyatlar sunuyor.

İşletme sahibi Adem Yaşar, taşınma sürecine kaliteli ekipmanlar ile en iyi hizmeti sunduklarını belirterek, “Montajlı, paketli ve asansörlü şehir içi evden eve taşımada indirimli fiyatlarla Elbistan’da hizmet vermeye devam ediyoruz. Geniş araç filomuz ve profesyonel personellerimiz ile evden eve taşımacılık hizmetinde kaliteli işlere imza atıyoruz. İndirim kampanyamızda ücretler sabit olmak şartıyla giriş kattan ikinci kata kadar 5 bin TL, ikinci kattan onuncu kata kadar nakliye fiyatımızı 7 bin TL olarak belirledik. Ayrıca saatlik asansör kiralama ücretini 1250 TL olarak, inşaat asansör ücretini ise saatlik 1000 TL olarak belirledik. Evden eve taşımacılık ihtiyaçlarınız için Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde bulunan ofisimizi ziyaret edebilir ya da 0 553 719 99 99 numaralı telefondan ulaşabilir ve profesyonel hizmet alabilirsiniz” dedi.

# Yaşar, Nakliyat, Kızılcaoba Mahallesi

28 Mar 2024 - 09:49 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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