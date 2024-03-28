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Mercan’dan annelere ‘Hoş Geldin Bebek ve kreş’ projesi ile destek

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AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, kentteki özellikle de çalışanlar olmak üzere anneleri yakından ilgilendiren ‘Hoş Geldin Bebek ve...

Mercan’dan annelere ‘Hoş Geldin Bebek ve kreş’ projesi ile destek mask
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AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, kentteki özellikle de çalışanlar olmak üzere anneleri yakından ilgilendiren ‘Hoş Geldin Bebek ve Çocuk Kreşi’ projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Mercan, projenin amacını, "Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda büyüyüp gelişmelerini sağlamak, aynı zamanda anne ve babaların iş ve sosyal hayatlarını dengelemelerine yardımcı olmak için bu projeyi hayata geçiriyoruz” şeklinde açıkladı.

Kreşin, modern tesisleri ve zengin aktivite programıyla çocukların gelişimine katkı sağlayacağını dile getiren AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan, “Hoş Geldin Bebek ve Çocuk Kreşi'nde çocuklarımız, eğitimli ve deneyimli eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortamda oyunlar oynayacaklar, öğrenme süreçlerini destekleyecekler. Ailelerimize, çocuklarının emin ellerde olduğunu ve onların en değerli varlıklarına en iyi şekilde bakıldığını garanti ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan adayı Mercan, “Elbistan'da dünyaya gelen her bir bebeğimizin kentimize bereket, mutluluk ve huzur getireceğinin farkındayız. Hoş Geldin Bebek Projesi ile hem ailelerimizin mutluluğunu paylaşacak hem de doğdukları andan itibaren insanımıza hizmet sunmaya başlayacağız. Çocuklarımız, sosyal belediyecilik anlayışı ile verilecek kreş hizmeti ile emin ellerde olacak. Çocuklar için oyun alanları, yeşil alanlar, bahçe ve çevre düzenlemeleri gibi kreşler için fiziksel olarak gereklilik arz eden tüm özellikler yer alacaktır” diye konuştu.

28 Mar 2024 - 08:53 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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