Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, motosiklet sürücüsünün örnek davranışını gösteren görüntülere yönelik paylaşımına, "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar. Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye'nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa'da yaşandı." notunu düştü.
Bakan Koca, ambulans için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da ambulansın geçişi için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntülerine sosyal medya hesabında yer verdi.
27 Mar 2024 - 22:33 AA Ankara- Yaşam Yazdır
Mahreç Anadolu Ajansı
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