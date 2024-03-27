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Bakan Koca, ambulans için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da ambulansın geçişi için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntülerine sosyal medya hesabında yer verdi.

Bakan Koca, ambulans için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaştı mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, motosiklet sürücüsünün örnek davranışını gösteren görüntülere yönelik paylaşımına, "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar. Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye'nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa'da yaşandı." notunu düştü. 

# SAĞLIK

27 Mar 2024 - 22:33 AA Ankara- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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