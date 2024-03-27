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Muhtar adayının çakarlı araçla seçim çalışmasına ceza

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Pendik’te mahalle muhtarının ve muhtar adayının konvoy yaptığı çakarlı lüks araç sahibi ve sürücülerine ’izinsiz çakar tertibatı kullanmak’ suçundan para cezası kesildi.

Muhtar adayının çakarlı araçla seçim çalışmasına ceza mask
Muhtar adayının çakarlı araçla seçim çalışmasına ceza
Muhtar adayının çakarlı araçla seçim çalışmasına ceza
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Pendik’te Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı Ş.A.’nın çakarlı araçlarla yaptığı konvoy sosyal medyaya düştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu araç sürücüleri F.T ve S.T isimli şahıslar tespit edilip yakalandı.

Yakalanan şahıslara yönelik yapılan sorgulamada araçların tahsis şerhinin bulunmadığı belirlenirken, F.T. ve S.T. isimli araç sürücülerine, KTK’nın 26/2 (İzinsiz çakar/siren tertibatı kullanmak) maddesi ihlalinden 12.878 TL ayrıca araç sahibine de aynı maddeye istinaden 12 bin 878 TL olmak üzere toplamda 25 bin 756 TL cezai işlem uygulandı.

Araçlardaki siren tertibatı söktürülerek, TCK’nın 179/3 (Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesine istinaden şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

27 Mar 2024 - 20:35 İHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  İha

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