- Ekonomi

Kira gelirlerinin beyanında son gün 1 Nisan

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Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, beyana tabi gelirleri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükelleflerin, 2023 yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 Nisan 2024 tarihine kadar ikametgahlarının bağlı olduğu yer vergi dairesine vermelerinin gerektiği bildirildi.

Kira gelirlerinin beyanında son gün 1 Nisan mask
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Hazır Beyan Sisteminin kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, sistem mükelleflerine hızlı, güvenilir, kolay ve masrafsız bir şekilde beyanname gönderme imkanı sunulduğunu söyleyen Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, isteyen mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairelerine gelerek de beyannamelerini verebileceklerini söyledi.

Karayılan, Hazır Beyan Sisteminden, daha önce hiç beyanname vermemiş veya mükellefiyet kaydı olmayanların da yararlanabildiğini, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi sistem üzerinden onaylanıp gönderildiğinde ilgili vergi dairesinde mükellefiyet kaydının otomatik olarak açıldığını hatırlattı.

Karayılan şu açıklamalarda bulundu: “Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2023 yılı için 21 bin TL’si gelir vergisinden istisnadır. Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse 2023 yılı için belirlenen 21 bin TL istisnadan yararlanılamayacak. 2023 yılı içerisinde 21 bin TL’den daha az konut kira geliri elde edilen mükelleflerimizin ise bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.”

Mükelleflerin hazır beyan sistemine internet sitesi üzerinden veya E-Devlet Yöntemi ile giriş yaparak beyannamelerini gönderebileceklerini söyleyen Karayılan, "Mükelleflerimiz sistem üzerinden beyannamelerini 1 Mart - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında 7 gün 24 saat gönderebilecekleri gibi tahakkuk eden gelir vergilerini de taksit süreleri içerisinde Anlaşmalı Banka Kartı ve Kredi Kartları ile yine Hazır Beyan Sisteminde yer alan “Anlaşmalı Banka Kartı Kredi Kartı ile Ödeme” bölümünden, Dijital Vergi Dairesi üzerinde yer alan “Ödeme ve Borç İşlemleri” bölümünden ya da Başkanlığımıza bağlı veznelerden ödeyebilecekler” dedi.

Konut kira gelirlerine ilişkin beyannamelerini süresinde vermeyen ya da eksik beyanda bulunan mükelleflerin Vergi Daireleri tarafından tespit edilmesi halinde, 21 bin TL tutarındaki istisnadan yararlanamayacağı gibi vergilerini de gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte ödemek zorunda kalacaklarını ifade edildi.

27 Mar 2024 - 18:53 İHA Antalya- Ekonomi

Mahreç  İha

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