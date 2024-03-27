Yıldız Koleji’nde avantajlı erken kayıt dönemi

Özel Yıldız Koleji 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için anasınıfı, ilkokul 1-2-3-4. sınıflar, ortaokul 5-6-7-8. sınıflar ile lise 9-10-11-12. sınıflarda öğrenci kayıtlarına başladı.

Konu hakkında bilgilendirme yapan kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker erken kayıt dönemi oluşturduklarını ifade ederek; ”Özel Yıldız önümüzdeki eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarına başladı. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartları göz önüne alarak velilerimiz için erken kayıt dönemi okul ücretlerimizi en alt seviyelerde belirledik. 30 Nisan 2024 tarihinde kadar sürecek olan erken kayıt dönemimizde; anasınıfı ve ilkokul için yıllık 65 bin TL, ortaokul için yıllık 70 bin TL, fen lisesi için yıllık 75 bin TL olarak ücretlerimizi belirledik. Velilerimize bir kolaylık da bu fiyatlar üzerinden vade farkı uygulamadan 1 peşin + 9 taksit şeklinde ödeme planı yapmaktayız. 1 Mayıs 2024 itibari ile ücretlerimizde güncelleme yapacağız. Velilerimiz için sağladığımız bu avantajı kullanmaları kendi faydalarına olacaktır. Onun için en kısa süre içinde okulumuza kayıt düşünen velilerin kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Çünkü içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar sürekli değişim göstermektedir.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için sağlanan bu avantaj, bölgemizde bir ilki oluşturmaktadır. Sınıf kontenjanlarımız sınırlı olduğu için velilerin kayıt yaptırmada geç kalmamalarını ve bu avantajlı fiyat ve ödeme seçeneklerinden faydalanmalarını belirmek istiyorum” dedi.