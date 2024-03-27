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Bilim ve Teknik İnovasyon Koleji, yaşlıların gönlünü aldı

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Özel Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji öğrencileri, Yaşlıya Saygı Haftası çerçevesinde bir dizi ziyaret ve etkinlik düzenledi. Özel Elbistan B...

Bilim ve Teknik İnovasyon Koleji, yaşlıların gönlünü aldı mask
Bilim ve Teknik İnovasyon Koleji, yaşlıların gönlünü aldı
Bilim ve Teknik İnovasyon Koleji, yaşlıların gönlünü aldı
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Özel Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji öğrencileri, Yaşlıya Saygı Haftası çerçevesinde bir dizi ziyaret ve etkinlik düzenledi.

Özel Elbistan Bilim Teknik ve İnovasyon Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, kentte yaşayan ulu çınarları Yaşlıya Saygı Haftası çerçevesinde yalnız bırakmadı. Öğrenciler, yaşlı nineleri ziyaret ederek hem bu anlamlı haftalarını kutladı hem de takdim ettikleri karanfillerle de onların gönlünü aldı.

Programla ilgili olarak değerlendirme yapan Özel Elbistan Bilim ve Teknik İnovasyon Koleji Müdürü Fahri Cengizler, ziyaretlerin büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.

Cengizler, “Geçmişten geleceğe köprü vazifesi gören eski çınarlarımıza saygımızı ve sevgimizi her zaman hissettirmeliyiz. Bu haftanın anısına ziyaretler gerçekleştiren öğrencilerimiz yaşlılarımızın hayır dualarını aldık. Büyüklerimizi sadece bu özel gün be haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte toplumsal dayanışmanın en önemli göstergesini oluşturmalıyız. Çocuklarımıza büyüklerimize de sevgi saygıyı çok iyi anlatıp, aradaki köprülü daha sağlamlaştırmalıyız” dedi.

Yaşlılar da kendilerini unutmayan gençlere teşekkür ettiler.

27 Mar 2024 - 16:45 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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