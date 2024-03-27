153 yıllık belediye tarihinde ilklerin gerçekleşeceği seçime son 4 gün

Elbistan’ın 153 yıllık belediye tarihinin en çok adaylı seçiminde 92 bin seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 4 gün sonra sandığa gidecek.

Elbistan’la birlikte 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi ve belediye meclisi üyesinin belirleneceği seçimlere 3 gün kaldı. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. Elbistan’da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 92 bin 16 seçmen 324 sandıkta oy kullanacak.

Elbistan, son dönemlerin en yoğun aday sayısı ile seçimlere girecek. Elbistan’ın ilçe olduğu 1871 yılından sonraki en fazla adayın yarıştığı seçim olarak tarihe geçecek. Elbistan’da, 31 Mart seçimleri 2 bağımsız adayla birlikte 14 de siyasi partinin yarışına sahne olacak. Elbistan’da 3 kadın aday seçime girecek Ayrıca, ilk kez de bağımsız belediye meclis üyeleri de seçmenden oy isteyecek.

Elbistan Belediyesi için adaylığı kesinleşen isimler, oy pusulasındaki sıralamaları ile şu şekilde:

“Adalet ve Kalkınma Partisi Murat Mercan, İYİ Parti Mustafa Bölükbaşı, Memleket Partisi Nursel Pekcan, Yeniden Refah Partisi Eyyup Ceran, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Dilan Çetin, Zafer Partisi Hatice Kahraman, Halkın Kurtuluş Partisi Mehmet Uğur, Bağımsız Türkiye Partisi Durdu Mehmet Yüksek, Cumhuriyet Halk Partisi Erkan Gürbüz, Hür Dava Partisi Cuma Türkan, Milli Yol Partisi Ali Alagöz, Türkiye İşçi Partisi Erol Kal, Demokrasi ve Atılım Partisi Muhammed Şahin, Saadet Partisi Şaban Özgişi, bağımsız Salih Horuz ve bağımsız Musa Demir.”

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene almıştı. Bu doğrultuda da Kahramanmaraş genelinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Seçim sonunda sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.