Yeniden Refah Partisi (YRP) Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, “Elbistan’ın bir gün dahi kaybetme lüksü yok” dedi.

Mitinge, Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhammed Aydoğar, çevre ilçelerin belediye başkan adayları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Programın açılış konuşmasını Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhammed Aydoğar yaptı.

Aydoğar, seçilmeleri halinde Elbistan’ın il olması için gövdelerini taşın altına koyacaklarını söyledi.

Aydoğar, “Bir yola çıktık. Ahlaklı belediyeciliği getireceğiz dedik. Rantın, rüşvetin, adam kayırmanın olmadığı, şehrine, ilçesine sahip çıkan başkanların olduğu belediye dedik. Depremin merkez üssü Elbistan ilçemiz. Buna rağmen Nurdağı ve İslahiye Elbistan’dan önce ayağa kalkıp hizmet almışsa biz de biz de bunu söyleriz Siz Elbistan’a sahip çıkmadınız ama 31 Mart’ta Elbistan halkı Yeniden Refah’a sahip çıkacak. Mevcut yönetim neden adayını değiştirdin? Gerçek belediyecilik diyordunuz? 22 yıldır siz yönetiyorsunuz, sahtesini mi yaptınız?” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, mevcut belediye yönetimini ve iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

Ceran, şöyle konuştu:

“İktidar, bize oy vermezseniz hizmet gelmez diyor. Sanayiyi su bastı. Sanayide size yüzde 70 oy verdiler. 22 yıldır niye çözmediniz. Bir belediye başkanın iktidarda olması gerekmiyor. İyi bir idareci ve yönetici olması gerekiyor. Etrafa dağılmış tespih tanelerine dönüşen Elbistan Belediyesi’ni toplayacağız. Biz, bu işi biliyoruz. Bir belediyede 100 zabıtaya karşı 1 tane mühendis olursa işler yürümez. Biz teknik ekibimizi güçlendireceğiz. Elbistan Belediyesi’nin tıkalı damarlarını ve çalışmayan organlarını biliyoruz. Gerekli müdahaleleri yapacağız.”

Elbistan’ın bir gün dahi kaybetmeye zamanı ve mecali olmadığının altını çizen Ceran, “Bu şehri yeniden ayağa kaldıracak adaya oy verin. Bir köye 8 tane meclis üyesi verdiler. Diğer mahalleler yok mu? Niye yok sayıyorsunuz? Sekizi de beğenmediler 9’uncuyu istiyorlar. Böyle siyaset olmaz. Elbistan’ımızda huzur, barış ve kardeşlik ortamı istiyoruz. Kavga istemiyoruz.

Oy bir vebaldir. Kime verdiğinizi iyi analiz edin. 42 yıldır bu memlekette kimseye zararımız olmadı bundan sonra da olmayacak. Biz ceketimizi koysak kazanırız diyorlar. Bir ağabeyimizi getirdiler aday diye. 1 ay dolaştırdılar ama sonra dur dediler senden olmaz dediler. Bu nasıl bir iştir. Şimdi bir tanesini atadınız. Bu daha mı iyi oldu? Sizin şehir umurunuzda mı, hiç oldu mu? Popülist siyasetten bıktık, yıldık. Memlekete bir zübük gönderdiler. 5 yıldır yıldık. Ne dese yalan. Şimdi dükkanı kapattı. Biz size yapamayacağımız sözü vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

İl olmanın Elbistan’ının 100 yıllık meselesi olduğuna işaret eden Ceran, projelerini de anlatarak, “Biz sadece Elbistan’ın sorunları ile kavga edeceğiz. Benden yalan beklemeyin. Ben ne demişsem o benim sözümdür. Eyyup Ceran sözüdür. İl olalım diye yanlarına gittiklerimiz bizi kovdular. Bizi adam yerine koymadılar.

Bu arkadaş, insanın olmadığı yere cami temeli attı. Birader, Elbistan sana ne desin. Cami yapacaksan Kıral Cami’ni yap. Bu arkadaş fakir fukaranın düğününü yaptığı salonu geldi yıktı. Alelacele yıktı. Bunlar bizden ne istiyorlar. Bizim Elbistan’ımızda yiğit mi yok? Yalan söylemekten vazgeçin. Sokak hayvanlarına barınaklar yapacağız. Bütün sokak hayvanlarını barınaklara göndereceğiz. Uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Bunu izlemeyeceğiz, rehabilitasyon merkezi kuracağız. Halk ekmeğin kapasitesini ve asfalt üretimini 4 kat arttıracağız. 1000 dönüm yeni mesire alanı inşa edeceğiz.

Memleket yıkılmış. Kahramanmaraş aştı, Malatya, Hatay aştı. Ama burada rezerv alanı sorununu aşamadınız. 1 Nisan sabahı keser seslerini duyacaksınız. Onlar, Eyyup Ceran’a haksız iş yaptıramayız diyorlar. Onun için bize destek olmuyorlar. Ama bizim arkamızda halkımız var. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Program, Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sabahattin Kayabaşı’nın teşekkür konuşması ile sona erdi.