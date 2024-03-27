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Liseler arası ödüllü ‘münazara’ yarışması yapılacak

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Elbistan’da lise öğrencileri, münazara yarışmasıyla karşıt fikirlerini ve düşüncelerini tartışarak ödül kazanacak. Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün...

Liseler arası ödüllü ‘münazara’ yarışması yapılacak mask
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Elbistan’da lise öğrencileri, münazara yarışmasıyla karşıt fikirlerini ve düşüncelerini tartışarak ödül kazanacak.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesi ve Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde liseler arası münazara yarışması düzenlenecek.

Yarışma ile öğrencilerde kendine güven duygusunun gelişmesine, onların kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme olgunluğu kazanmalarına, kanıtlar ve bilgiler yoluyla mantık yürüterek fikirlerini savunmalarına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

İlçe genelindeki liselerde eğitim gören öğrenciler yarışmaya 3 kişiden oluşan takımla katılacaklar. Yarışmada, 5 kişilik jüri kurulu olacak.

Münazara yarışması; öğrencilerin, kitap okumasını ve incelemesini sağlamak, farklı konular üzerinde fikir üretme ve kendi fikirlerini savunma becerilerine katkıda bulunmak, kendini tanıyabilme, bireysel yeteneklerine göre hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilmelerini sağlamak için düzenlenecek.

Yarışmaya katılacak okullar gerekli evrakları Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edecek. Yarışmaya son başvuru tarihi 5 Nisan 2024 olarak belirlendi.  

27 Mar 2024 - 16:22 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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