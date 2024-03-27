Yeni hükümet konağının yapımına başlandı

Nurhak Kaymakamı Oray Güven, yeni hükümet konağının inşaatında incelemelerde bulundu.

6 Şubat 2023’teki asrın felaketi sonrası yıkımın yaşandığı ilçelerden biri Nurhak oldu. İlçede toplamda 1333 bina depremle birlikte ağır hasar aldı. Bu binalardan biri de Nurhak Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Amirliği’nin bulunduğu hükümet konağı oldu. Kontrollü şekilde yıkılan binanın yerine yeni hükümet konağı yapımına da kısa süre önce başlandı. İlçedeki kamu kurumlarıyla birlikte Nurhak İlçe Emniyet Amirliği’nin de hizmet vereceği hükümet konağının öngörülen sürede tamamlanması planlanıyor.

Nurhak Kaymakamı Oray Güven, İlçe Jandarma Komutanı Salih Görmez ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin İncirli ile birlikte yapımına başlanan hükümet konağı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firmanın yetkililerinden bilgi alan Kaymakam Güven, 3 katlı ve yöresel mimariye uygun şekilde inşa edilen hükümet konağının Nurhak’a hayırlı olması temennisinde bulundu.