27 Mar 2024 - 16:16- Güncel G:

Geleneksel ‘Gençlerle Baş Başa İftar’ programı yapıldı

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Elbistan Gençlik Merkezi’nin geleneksel hale getirdiği ‘Gençlerle Baş Başa İftar’ programı, gönüllü gençlerle ailelerini aynı sofrada buluşturdu. Elbi...

Geleneksel ‘Gençlerle Baş Başa İftar’ programı yapıldı mask
Geleneksel ‘Gençlerle Baş Başa İftar’ programı yapıldı
Geleneksel ‘Gençlerle Baş Başa İftar’ programı yapıldı
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Elbistan Gençlik Merkezi’nin geleneksel hale getirdiği ‘Gençlerle Baş Başa İftar’ programı, gönüllü gençlerle ailelerini aynı sofrada buluşturdu.

Elbistan Gençlik Merkezi’nde yaklaşık 10 yıl önce başlatılan ve geleneksel hale gelen ‘Gençlerle Baş Başa İftar’ programı, bu ramazanda da devam etti. Gençlik Merkezi bahçesinde kurulan iftar sofrasında bir araya gelen gönüllü gençler, aynı kazanda pişen yemeği paylaştı. Gönüllü gençlere, aileleri de eşlik etti.

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, koordinatör kaymakamlar Neyfel Ören, Osman Emre Öztürk ve Tarık Orhan ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Dal da gençlerle aynı sofrada oruç açtı. Kaymakam ataman, iftar öncesi ve sonrasında programa katılan gençlerle bir süre hasbıhal etti.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren, “Gençlerle Baş Başa İftar” adlı programa katılanlara teşekkür etti.

 Özeren, “Gönüllü gençlerimiz ve aileleri ile iftar yemeğimizi, suyumuzu ve ekmeğimizi bölüşerek kardeşliğimizi pekiştirmiş olduk Ramazan ayının gençlerimize güzellikler getirmesini temenni ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.

Organizeye katılan gençler ise aynı sofrada yer almanın anlam ve önemine dikkat çekip programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

# iftar, Ramazan, Elbistan

27 Mar 2024 - 16:16 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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