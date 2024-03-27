27 Mar 2024 - 14:15- Asayiş G:

1 buçuk yaşındaki Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü

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Katliam gibi kazada ölen Afşinli ailenin defninde yürek burkan görüntü; 1 buçuk yaşındaki Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü

1 buçuk yaşındaki Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü mask
1 buçuk yaşındaki Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü
1 buçuk yaşındaki Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde tırla, otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölen 6 kişilik aile kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ailenin yan yana defnedilmesi ve 1 buçuk yaşındaki Ecrin’in annesiyle aynı defnedilmesi gömülmesi yürekleri burktu.

1 buçuk yaşındaki Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü1 buçuk yaşındaki Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü
1 buçuk yaşındaki Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü
1 buçuk yaşındaki Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü
1 buçuk yaşındaki Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü
1 buçuk yaşındaki Ecrin ve annesi aynı mezara gömüldü


Kaza; geçtiğimiz gün Hatay’ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tırın karşı şeride geçerek karşı yönden seyreden Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla yaşanmıştı. Çarpışma sonrası otomobilde bulunan; Mehmet Sönmez, Zeliha Sönmez, Eray Sönmez, Ecrin Sönmez, Zeki Kara, Döndü Kara hayatını kaybetmişti. Kazada ölen aile için Payas ilçesi Asri mezarlığında cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazı, Şehitlik Camii'nde 5 tabutun yan yana konulmasıyla kılındı. Namazın ardından cenazeler, yan yana defnedildi. Anne Zeliha Sönmez ve 1 buçuk yaşındaki Ecrin’in aynı mezara defnedilmesi yürekleri burktu.

27 Mar 2024 - 14:15 - Asayiş

Mahreç  İha

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