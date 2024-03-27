27 Mar 2024 - 14:04- Çevre G:

Türkiye’nin en yüksek rakımlı köyüyle ulaşım kesildi

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Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 317 rakımlı Kışkılı köyünün ulaşımı kesildi.

Türkiye’nin en yüksek rakımlı köyüyle ulaşım kesildi mask
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Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy adeta kara gömülürken, yolu ise ulaşıma kapandı. Tek katlı evlerin kara gömüldüğü köyde, bazı vatandaşlar ise kardan tünel açarak ev ve eklentilerine girebildi.

Rahmi Yoldaşçı isimli köy sakini, köylerinin Türkiye’nin en yüksek rakımlı köyü olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 10 gündür kar yağıyor. Buna fırtına da eklenince biz burada mahsur kaldık diyebiliriz. Evlerimiz kara gömüldü, yolumuz kapandı. Dünya ile bağlantımız kesildi. Tünel açarak evlerimize giriyoruz” dedi.

# köy, tünel, kar

27 Mar 2024 - 14:04 İHA Bitlis- Çevre

Mahreç  İha

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