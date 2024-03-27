Bayram tatili ve yaz sezonu öncesi çadır ve karavanlara talep arttı

OSTİM'de çadır üreten firmanın işletmecisi Serkan Yazıcı,otelleri tercih etmeyip doğayla iç içe, bütçesine daha uygun tatil yapmak isteyenlerin ilgisinin çadırlara yöneldiğini söyledi. Yazıcı, "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla bu süreyi çadır kampında geçirmek isteyenlerden yoğun talep alıyoruz." dedi.

Yaz aylarının yaklaştığına dikkati çeken Yazıcı, şu anda şişme kamp çadırlarının daha popüler olduğunu, insanların genellikle küçük çadırlarda konaklamayı tercih ettiklerini belirtti.

Yazıcı, sadece tatilcilerin değil, doğada kamp yapmak isteyenlerin de çadırlara yoğun talebi olduğunu dile getirdi.

Bunların dışında acil hizmetler için de çadır ürettikleri bilgisini veren Yazıcı, bu alanda da talep artışı olduğunu ifade etti.

"Talepte geçen yıla göre artış var"

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir çadır kampı alanında işletme müdürü olarak görev yapan Uğur Burhan da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle konaklama hizmetlerine yönelik şahsen ve telefonla rezervasyon yaptırmak isteyenlerin geçmişe nazaran fazla olduğunu söyledi.

Bayram için daha çok kapalı konaklama alanları ve karavan hizmeti için talep geldiğini belirten Burhan, çadırda konaklamak isteyenlerin de özellikle yaz sezonunu tercih ettiğini bildirdi.

Burhan, sezonluk karavan hizmeti almak isteyenlerin sayısının da oldukça fazla olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre talepte artış var. Kamp alanında aynı anda ortalama 60-70 karavan misafir alabiliyoruz. Böylece günlük ortalama 250 kişiyi misafir etmiş oluyoruz. Çadır kapasitemiz aynı anda 350-400, kişi sayısı ortalama 700-800 civarında olup, yazın tam kapasite hizmet verilmektedir."

Günübirlik gelen misafirleri de dikkate alarak, hafta içi günlük ortalama 2 bin kişiye hizmet verdiklerini vurgulayan Burhan, hafta sonu da bu sayının 3 bin 500 ila 4 bine çıktığı bilgisini verdi.

Burhan, mart sonuna kadar karavan kampı için günlük 500, çadır kampı için de günlük 350 lira ücret alındığını, yeni sezon fiyatlarının ay sonunda belirleneceğini kaydetti.

Otel fiyatlarının yüksekliği de karavana yönlendiriyor

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, bayram tatilinin de uzamasıyla son dönemde karavanlara talepte artış olduğunu ifade etti. Özellikle Kovid-19 salgını sonrası karavanların daha popüler hale geldiğine dikkati çeken Fazlıoğlu, 2020 sonrasında 500'ün üzerinde üretici firmanın kurulduğunu dile getirdi. Fazlıoğlu, karavan tatilinin diğerlerine oranla daha az maliyetli olması sebebiyle tercih edildiğini anlattı.

Fazlıoğlu, "Maalesef turizm bölgelerimizdeki konaklama tesis fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle vatandaşların bir kısmı otel yerine karavanda konaklamayı tercih ediyor. Yakın dönemde gerçekleşen fuar organizasyonlarında, bayram tatilini de düşünerek aldığını belirten çok fazla karavan müşterisi olduğunu gözlemliyoruz." dedi.

Karavan ücretlerine ilişkin de bilgi veren Fazlıoğlu, şunları kaydetti:

"Kiralama ücretleri çekme karavanda 2 bin ila 2 bin 500 lira, motokaravanda 2 bin 500 ila 3 bin lira civarında. Parklardaki konaklama ücretleri de 700 ila1000 lira arasında değişiyor. Karavanın daha az maliyetli olmasının yanında, sınırsız konaklama alanı sağlaması, konforlu ve avantajlı bir tatil seçeneği sunuyor. Bu sebeple tercih ediliyor."

Karavan sektörünün hedef kitlesinin 20'li yaşlara kadar gerilediğini ancak ekosistemin nüfus yoğunluğuna göre pazar payının yüzde 15'lik dilimine yeni ulaştığını vurgulayan Fazlıoğlu, Türkiye'deki üreticilerin dış pazarda yer edinme potansiyelinin ciddi boyutta olduğunu sözlerine ekledi.