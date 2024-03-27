27 Mar 2024 - 13:25- Güncel G:

Tırın otomobili ezdiği kazada Afşinli ailenin 6 ferdi hayatını kaybetti

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Hatay'da, karşı şeride geçip otomobili ezmesi sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden 6 kişinin Afşin nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Tırın otomobili ezdiği kazada Afşinli ailenin 6 ferdi hayatını kaybetti mask
Tırın otomobili ezdiği kazada Afşinli ailenin 6 ferdi hayatını kaybetti
Tırın otomobili ezdiği kazada Afşinli ailenin 6 ferdi hayatını kaybetti
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Tırın otomobili ezdiği kazada Afşinli ailenin 6 ferdi hayatını kaybetti

Kaza, önceki gün Dörtyol ilçesinde meydana gelmişti. Dörtyol-Payas karayolunda Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada, otomobilin Afşin nüfusuna kayıtlı sürücüsü Mehmet Sönmez ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki (64) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) kazada hayatını kaybetmişti. Feci kazadan ise sadece sürücü Mehmet Sönmez’in çocuklarından Melek Su Sönmez (8) yaralı kurtuldu.

Tırın otomobili ezdiği kazada Afşinli ailenin 6 ferdi hayatını kaybetti
Tırın otomobili ezdiği kazada Afşinli ailenin 6 ferdi hayatını kaybetti
Tırın otomobili ezdiği kazada Afşinli ailenin 6 ferdi hayatını kaybetti
Tırın otomobili ezdiği kazada Afşinli ailenin 6 ferdi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden aile fertlerinin Afşin’e bağlı Söğütdere Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

27 Mar 2024 - 13:25 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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