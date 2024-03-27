Tırın otomobili ezdiği kazada Afşinli ailenin 6 ferdi hayatını kaybetti

Kaza, önceki gün Dörtyol ilçesinde meydana gelmişti. Dörtyol-Payas karayolunda Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobile çarpmıştı. Kazada, otomobilin Afşin nüfusuna kayıtlı sürücüsü Mehmet Sönmez ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki (64) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) kazada hayatını kaybetmişti. Feci kazadan ise sadece sürücü Mehmet Sönmez’in çocuklarından Melek Su Sönmez (8) yaralı kurtuldu.

Hayatını kaybeden aile fertlerinin Afşin’e bağlı Söğütdere Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.