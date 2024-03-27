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ASELSAN en iyileri üretti, ihracat için beklemedi

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ASELSAN son dönemde geliştirdiği ve sınıfının en iyileri olma iddiasındaki ürünlerle kısa süre içinde ihracat başarılarına ulaştı.

ASELSAN en iyileri üretti, ihracat için beklemedi mask
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ASELSAN, 35 milyon 130 bin dolar tutarında güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 sistemini içeren 3 ayrı ihracat sözleşmesine imza attığını duyurdu.

Söz konusu sözleşmelerle GÖZDE güdüm kiti ve ASELFLIR-500'ün ilk ihracatı gerçekleştirilecek.

ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti geçen yıl envantere girmeye başladı.

GÖZDE, 500 libre sınıfında MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 kilometre/saat) hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor.

GÖZDE güdüm kiti, F-16 ve F-4 uçakları için sertifiye edildi, Bayraktar AKINCI TİHA'ya entegrasyonu tamamlandı.

ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, Türk savunma sanayisinin millileştirme çalışmalarının geldiği noktanın en önemli örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.

İlk seri üretim ürünleri şubat ayında ortaya çıkan ASELFLIR-500, hızla milli hava araçlarına entegre edilmeye başlandı.

Görüntü netliğiyle rakiplerini geride bırakan, hedeflerin daha hassas tespit edilmesini sağlayan ASELFLIR-500, operasyonların başarısını artıracak, yüksek katma değerli ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Milli SİHA'larla yapılan testlerde sınıfındaki ürünlerden daha iyi performans gösteren ASELFLIR-500, 20 bin doları bulan ihracat kilogram değeriyle de yüksek katma değerli ürünler için önemli bir örnek oluşturuyor.

# Savunma Sanayisi, teknoloji

27 Mar 2024 - 12:53 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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