27 Mar 2024 - 12:09- Politika G:

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırdı

ABONE OL Google News Sayfamız

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırdıkları bildirildi.

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırdı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen bilgiye göre, gece Hannover'de terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğuna gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı.

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırdı

Öte yandan, Hamburg'da da dün gece PKK yandaşlarının polis eşliğinde, Belçika'daki terör örgütü sempatizanlarına destek yürüyüşü düzenledikleri belirtildi.

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırının ardından Alman Büyükelçi Schulz ile görüşüldü
Diplomatik kaynaklar, terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırı düzenlemesinin ardından, Türk diplomatların Hannover’de yerel makamlarla ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşmeler yaptığını bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk diplomatlar, Almanya'nın Hannover kentinde Başkonsolosluğa yapılan saldırıya ilişkin, dün gece Hannover’de yerel makamlarla görüşmeler yaptı. Bugün ise Ankara’da, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşüldü.

Kaynaklar, Almanya'nın başkenti Berlin’de de bir girişimde bulunulacağını kaydetti.

27 Mar 2024 - 12:09 - Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Yaşlı bakıcı

Deneyimli bayan yaşlı bakıcı aranmaktadır. Sabah 9 akşam 5 saatleri arasında

BAKICI

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YOR

BAYAN ELE­MAN ARA­NI­YORÇay ve te­miz­lik yemek iş­le­ri­ne ba­ka­cak bayan ele­man ara­nı­yor.Mü­ra­ca­at şah­sen ya­pı­la­cak­tır. GÜ­MÜŞ­LER TRAK­T...

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

KAYIP İLANI

Bileklik 2 yarım altın ve 1 çeyrek altınım kaybolmuştur. Bulanların ve görenlerin insaniyet namına bu telefona bildirmeleri rica olunur.

0542 214 33 42

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL