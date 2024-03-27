Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırdı

Edinilen bilgiye göre, gece Hannover'de terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi ve oradan ayrılan 12 PKK yandaşı Hannover Başkonsolosluğuna gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı.

Öte yandan, Hamburg'da da dün gece PKK yandaşlarının polis eşliğinde, Belçika'daki terör örgütü sempatizanlarına destek yürüyüşü düzenledikleri belirtildi.

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırının ardından Alman Büyükelçi Schulz ile görüşüldü

Diplomatik kaynaklar, terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırı düzenlemesinin ardından, Türk diplomatların Hannover’de yerel makamlarla ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşmeler yaptığını bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk diplomatlar, Almanya'nın Hannover kentinde Başkonsolosluğa yapılan saldırıya ilişkin, dün gece Hannover’de yerel makamlarla görüşmeler yaptı. Bugün ise Ankara’da, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşüldü.

Kaynaklar, Almanya'nın başkenti Berlin’de de bir girişimde bulunulacağını kaydetti.