Depremden sonra kaybolan su kaynağı bulundu

Göksun’da, bir mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve asrın felaketinde kaybolan su kaynağı 13 ay sonra bulundu.

6 Şubat 2023’te yaşanan Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler, doğada da büyük tahribat ve değişimlere yol açtı. Deprem sonrasında su kaynaklarının yeri değişti. Yıllardır akan pınarın suyu kururken birçok noktada da yeni su kaynakları oluştu. Bu duruma, Elbistan, Ekinözü ve Göksun ilçelerinde sıkça rastlandı.

Göksun ilçesinin kırsal Gücüksu Mahallesi’nde de yıllardır akan suyun kaynağı kayboldu. Mahallelerinde yıllardır suyunu içtikleri pınarın kuruması karşısında şaşıran vatandaşlar, dağlık bölgelerdeki çalışmadan bir sonuç elde edemedi. Mahalle halkının cazibeli olarak içme suyu ihtiyacını sağlayan su kaynağının bulunması amacıyla KASKİ tarafından çalışma başlatıldı. Uzun süren hummalı çalışma sonucunda depremden 13 ay sonra yeniden kaynağa ulaşıldı.

Tamamlanan isale hattı çalışmaları neticesinde depoya bağlantısı yapılan içme suyu, vatandaşların kullanımına sunuldu.