- Yaşam

Türkiye’nin en kısa ve en iddialı Ramazan davulcusu

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Sivas’ın sevilen siması 108 santimetre boyundaki Ahat Öztürk, Ramazan davulculuğuna başladı. Arkadaşının omzuna çıkarak çeşitli maniler söyleyen Ahat, küçük davuluyla vatandaşları sahura kaldırıyor.

Türkiye’nin en kısa ve en iddialı Ramazan davulcusu mask
Türkiye’nin en kısa ve en iddialı Ramazan davulcusu
Türkiye’nin en kısa ve en iddialı Ramazan davulcusu
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Sivas’ta yaşayan 108 santimetre boyundaki Ahat Öztürk, Ramazan ayında davul çalmaya başladı. Sahur saati yaklaştığında vatandaşları sahura davet eden Ahat Öztürk, söylediği maniler ile de gülümsetti. Çocuk yaşlarda düğünlerde gördüğü davulculara heveslendiğini söyleyen Ahat Öztürk, “Türkiye’nin en küçük ve en iddialı davulcusuyum” dedi.

“Yeni bir meslek edindim. Bütün her şeyi bıraktım, elimi çektim, davulcu olmaya karar verdim. Küçükken hep düğünlere gidiyorduk. O zamanlar heves ettim ve ben de çalacağım demiştim. Büyüğünü almak istedim ama benden çok büyüktü. Elimizde bu var, küçüğü ile idare ediyoruz. Aşırı hevesliyim. Görüp çok fazla şaşıran var. Ses az olunca bu sesin nereden geldiğini anlamak için balkona çıkanlar oluyor. Beni gördüklerinde hoşlarına da gidiyor. İstek parçalar da geliyor ama benim davulum elverişli değil. Boyum 1 metre 8 santimetre. Türkiye’nin en küçük ve en iddialı davulcusuyum. Bu mesleğe yeni başlamadım, hevesliydim. Buradan ilerleyeceğimi de düşünüyorum” diye konuştu.

27 Mar 2024 - 11:26 İHA Sivas- Yaşam

Mahreç  İha

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