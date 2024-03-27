Sanayi esnafından dayanışma örneği

Kahramanmaraş’ta Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan Onbaşı Osman Cami, sanayi esnafının elde ettikleri kazançlarla tekrardan ayağa kaldırıldı.

540 metre kareden oluşan ve dayanışma örneğinin sergilendiği cami inşaatında yaklaşık 30 ton radye temel atıldı. Ortalama 5 ayda ibadete açılır duruma gelen caminin yapımında yüzerce esnaf seferber oldu. Sanayi esnafının bu dayanışma örneği, dışardan hiçbir destek alınmadan yapılan 2011 yılında ibadete açılan Abdülhamit Han Cami’den sonra ikinci cami olarak kayıtlara geçti.

Onbaşı Osman Cami İmamı Muhsin Maraşlı, “Bir gün Cuma namazındaydık ve ben cemaate bu camiyi bir an önce yapmamız lazım dedik. Ben 35 yıllık imamım ve ilk defa bir Cuma namazında 500 bin lira para topladığımı biliyorum. Bizim sanayi esnafımız şehrimizin yüz akıdır. Çırağından kalfasından ustasına kadar herkes o gün dükkanları ağır hasarlı olmasına rağmen, kendileri sıkıntıda olmasına rağmen bu işe el attılar. Biz gecemizi gündüzümüze katarak bu işe el attık ve 4 buçuk ay gibi bir süre zarfında ilk Cuma namazımızı kıldık ve bu haline getirdik. Esnaf, haftada bir veya iki gün boyunca kazandığı paraları gizli bir şekilde ortaya koydu” dedi.

Sanayi esnafı Ömer Aktorun, “Bu dayanışma farklı bir şey. Ben bu caminin daha önceki yapımında da bulundum, ilk kazma vuruluşundan sona kadar. Fakat bu yapılışı daha seri oldu. Hocamızın belirttiği gibi birçok esnafımızın hem evi ağır hasarlı hem dükkanı ağır hasarlı. Ama ona rağmen camimiz yıkılınca hepimiz derinden bir üzüntü duyduk. Her şeyi devletten beklememek lazım. Esnafımız istihkak ayırdı bu cami için” diye konuştu.

Bir diğer sanayi esnafı Faruk Gözübüyük ise, “Abdülhamit Han Cami de kendi vatandaşlarımızın emeği ile olmuştur, burası da aynı şekilde kendi emeği ile oldu. Allah herkesten razı olsun” ifadelerini kullandı.