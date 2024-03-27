AK Parti ailesi vefa iftarında buluştu

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından, kuruluşundan günümüze partide görev yapanlara yönelik olarak vefa iftarı düzenlendi.

AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar teşkilatın çeşitli kademelerinde görev alan isimlere verilen vefa iftarı programı, yoğun katılımla gerçekleşti. Vefa iftarına, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı, AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Murat Mercan ile teşkilat mensupları katıldı.

Hep beraber yapılan iftar sonrasında değerlendirme yapan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, “Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiş olduk” dedi.

AK Parti’nin bir vefa hareketi olduğuna dikkat çeken Kurt, “Elbistan İlçe Başkanlığımızın ev sahipliğindeki vefa iftar programında, geçmişten günümüze partimizde görev yapmış dava arkadaşlarımızla bir araya geldik. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Hep birlikte büyük bir aileyiz. Herkese gönlümüz yüreğimiz açık bizim” ifadelerini kullandı.