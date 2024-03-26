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Galatasaray, Antalya’da Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya’da bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Antalya’da Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
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Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Antalya’da Belek’te kamp yapan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Kaleciler ayrı çalışırken, oyuncular da iki grup halinde çalışmalarına devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum oyunuyla sona erdi.

26 Mar 2024 - 23:01 İHA Antalya- Spor

Mahreç  İha

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