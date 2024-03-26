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Motosiklet yön levhasına çarptı, 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Osmaniye’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yön levhasına çarparak devrildi. Kazada 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Motosiklet yön levhasına çarptı, 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti mask
Motosiklet yön levhasına çarptı, 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Motosiklet yön levhasına çarptı, 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Kaza, Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesi Karaçalı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede seyir halde ilerleyen Enes Doruk idaresindeki 80 DU 482 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doruk, 20 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Doruk’u ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Doruk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

26 Mar 2024 - 21:45 İHA Osmaniye- Asayiş

Mahreç  İha

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