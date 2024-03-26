CHP meclis üyesi adayı Taşdemir: “Umudu yeniden inşa ettik”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayı Av. Ramazan Taşdemir, 31 Mart seçimlerin önemine dikkat çekerek tüm vatandaşları sandıkta birleşmeye ve Elbistan’ın geleceğine sahip çıkmaya çağırdı.

Yaklaşık 2 ay süren kampanya dönemi boyunca elini sıktıkları ve selamlaştıkları her vatandaşta umudu yeniden inşa ettiklerini belirten Taşdemir, “1 Nisan günü bambaşka ümit ve vizyonla işbaşı yapacağız” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayı Av. Ramazan Taşdemir, Elbistan’ın kaderini belirleyecek yerel seçimlere 5 gün kaldığını söyledi.

Sandığa gidecek vatandaşlara ‘Her oy çok kıymetli’ diyerek mesaj veren Taşdemir, Elbistan’a sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

‘Sandıkta birleşelim’ ifadesiyle tüm Elbistanlı vatandaşları sandığa gitmeye ve kentin geleceği için en doğru kararı vermeye davet eden Taşdemir, “Elbistan’ın yarınlarını şekillendirecek, kaderini çizecek bu önemli dönemeç, sadece bir gün değil bizden sonraki nesiller için de önem taşıyor” dedi.

CHP Elbistan Belediye Başkan adayı Erkan Gürbüz’le birlikte çok çalıştıklarını vurgulayan CHP Elbistan Belediye Meclis Üyesi adayı Av. Ramazan Taşdemir, emeklerinin karşılığını alacaklarına olan inancını vurguladı.

Her yerde büyük bir destekle 31 Mart’a kadar durmadan yollarında yürüyeceklerini dile getiren Taşdemir, “Her geçen gün büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. 1 Nisan günü Elbistan’ımızda bambaşka bir vizyonla göreve başlayacağız. Elbistan’ı tüm bileşenleriyle bütün olarak kabul edip; bu şehrin gerçek sahipleri olan halkımıza da hizmet üretmekten başka bir ajandamız olmayacak” diye konuştu.