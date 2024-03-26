Genç Refah’tan mitinge davet

Yeniden Refah Partisi Elbistan Gençlik Kolları (Genç Refah) Başkanı Sezgin Kara, partisinin belediye başkan adayı Eyyup Ceran’ın katılımlı büyük mitingine özellikle gençler olmak üzere tüm Elbistanlıları davet etti.

Uzun soluklu bir seçim kampanyası sürdürdüklerini ve Elbistan’da Milli Görüş belediyeciliğini getirmek istediklerini belirten Yeniden Refah Partisi Elbistan Gençlik Kolları (Genç Refah) Başkanı Sezgin Kara, “Elbistan’da Milli Görüş’ün şahlanacağı yeni döneme inşallah adım adım yaklaşıyoruz” dedi.

‘Artık çare var, artık umut var, artık Yeniden Refah var’ ifadesini kullanan Başkan Kara, Yeniden Refah Partisi’nin bu süreçte özellikle gençlerden büyük teveccüh gördüğünü söyledi.

“Adayımız Sayın Eyyup Ceran’la birlikte seçim kampanyamız süresince Milli Görüş anlayışının temsilcisi Yeniden Refah Partisi’nin Elbistan’ı nasıl ayağa kaldıracağını anlattık. Hemşerilerimizin yeniden güzel günlere kavuşması için mührün bir an önce partimizin kadrolarına vereceğini ve hizmet ehli kadroları göreve getireceğine inancımız tamdır. Bu kutlu yürüyüşte önemli bir pay da gençlerimizindir” şeklinde konuştu.

27 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak mitinge gençler başta olmak üzere tüm Elbistanlıları davet eden Başkan Kara, “Bu seçimlerin parlayan yıldızı ve favori partisi Yeniden Refah Partimizdir. İnşallah yükselişimizi 31 Mart’ta sandıkları patlatarak taçlandıracağız. Bu vesileyle Hamza Akbaş Caddesi’ndeki katılımlı mitingimizde görmeyi arzu ediyoruz” cümlelerine yer verdi.