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Hatay'da karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi öldü

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Dörtyol-Payas kara...

Hatay'da karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi öldü
Hatay'da karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi öldü
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobile çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Sönmez ile araçtaki biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

# Hatay, Kaza, otomobil, TIR

26 Mar 2024 - 15:56 AA Hatay- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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