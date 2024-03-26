Final Kurs Merkezi, MSÜ’de Türkiye derecesi yapan öğrencisini ödüllendirdi

2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) Sınavında sayısalda Türkiye 88.’si ve Elbistan 1.si olan öğrencisini altınla ödüllendirdi.

Türkiye 88.’liği ve Elbistan 1.’liği elde ederek büyük bir başarıya imza atan Final Kurs Merkezi öğrencisi için kurs merkezinde bir ödül töreni düzenlendi.

Final Kurs Merkezi ve Final Akademi Okulları Kurucusu Hasan Korkmaz, 2024 MSÜ Sınavında sayısalda Türkiye 88.’si ve Elbistan 1.’si olan öğrencisini altın ile ödüllendirdi.

Öğrencileri ile büyük bir gurur yaşadıklarını belirten Korkmaz, “Final Kurs Merkezi olarak bu başarıda emeği geçen öğrencimizi, öğrencimizin ailesini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. Öğrencimize de bundan sonraki öğrenim hayatında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Erken kayıt başvurularının başladığını belirten korkmaz, “Elbistan'ın en köklü kurs merkezi olan Final Kurs’ta 2024-2025 eğitim öğretim yılı erken kayıt dönemi başlamıştır. Ayrıca 1 Temmuz itibarıyla da yeni sezon yaz kurslarımız başlayacaktır. Siz de hayalinizdeki bölümü kazanmak istiyorsanız Final Kurs'taki yerinizi şimdiden uygun ücretlerden yararlanarak ayırabilirsiniz. Erken kayıt avantajlarından faydalanmanız için tüm öğrenci ve velilerimizi kurs merkezimize bekliyoruz” dedi.