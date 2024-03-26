8 ayda bitecek 95 kırsal deprem konutu için ihaleye davet

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nurhak ilçesinde inşa edilecek 92 kırsal deprem konutu için ihaleye davet mektubu yayımladı.

Nurhak’ta, 6 Şubat’taki asrın felaketi sonrasında şehir merkezi ile kırsal mahallelerdeki deprem yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde şehir merkezindeki afetzedeler için 285 deprem konutunun ihale süreci tamamlanmıştı. Kırsal mahallelerdeki konutların yapımıyla ilgili de ihaleler peş peşe düzenleniyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nurhak’a bağlı Fatih (Karşıyaka) Mahallesi’nde inşa edilecek 92 kırsal deprem konutu için ihaleye davet mektubu yayımladı.

Mektupta, 92 konutun toplam inşaat alanın 11 684 m² olacağı kaydedildi. Bu hesaplamaya göre, kırsal deprem konutlarının her biri 127 m² olarak inşa edilecek. Konutların teslimi için 8 ay süre tanınacak.

Konutların finansmanı, “Kırsal Alanlarda Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapım Projesi” (KADİYAP) kapsamında, Şubat 2023 depremlerinden etkilenen seçili illerde depreme dirençli konut inşaatlarında kullanılmak üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile temin edilen tutarın bir bölümü ile karşılanacak.