Çetin: “Öğrenci servislerinde araç içi kamera sistemi olacak”

Elbistan Milli Eğitim Müdürü fatih Çetin, yeni eğitim-öğretim yılı itibariyle tüm öğrenci servislerinde araç içi kamera uygulamasını hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Bu uygulamanın, öğrencilerin güvenliğinin sağlanacağını belirten Çetin, velilerin de içlerinin rahat edeceğini dile getirdi.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, yeni eğitim-öğretim yılına taşımalı sistem ve şehir içi öğrenci servislerinde bir dizi tedbir ile yeni uygulamayla başlamak için hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Bu uygulamaların başında öğrenci servislerinde kamera kullanımı olduğunun altını çizen Çetin, öğrenci ve şoför güvenliği için bu adımı atacaklarını vurguladı.

Türkiye’nin değişik bölgelerinde okul servislerinin de istenmeyen kazalara karıştığını, üzücü olayların yaşandığını hatırlatan Çetin, kamera sisteminin hem şoförlerin ve sürüş anının denetimi hem de öğrencilerin güvenliği açısından büyük önem arz ettiğini anlattı.

Kurulacak kamera sisteminin uzun süreli kayıt yapabilme ve tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kameralardan oluşmasını planladıklarını aktaran Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, şöyle devam etti:

“2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerimizin güvenliği açısından önemi tüm çevrelerce bilinen araç içi kamera sistemini de tüm servislerde hayata geçirmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın mevzuatında da bu zorunluluk bulunuyor. Hazırlanan yönetmelikte kamera takma zorunluluğu ertelense de servisçi esnafımızla istişare ederek bu konunun hassasiyetini göz önünde bulundurmalarını isteyeceğiz. Bizlere emanet edilen öğrencilerimizin güvenliğini en üst seviyede sağlamamıza katkı sunacak bu uygulama velilerimizin de içini rahat ettirecek.

Tüm öğrenci servislerimizde; en az 1 ay boyunca kayıt yapabilen tüm koltukları görebilecek iç ve dış kameralardan oluşan bir sistem kurulmasını istiyoruz. İnşallah bu adımı, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte atacağız. Böylece, Elbistan’ın da bu alanda bir ilke imza atmasına vesile olacağımıza inanıyorum.”