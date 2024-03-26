Canlı mühre ile keklik avında yakalandı

Elbistan’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerinin yaptığı çalışmada canlı mühre ile yasadışı olarak keklik avlayan bir şahsı yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, av sezonunun kapanmasına rağmen yasadışı avcılığa yönelik olarak denetimlerini sürdürüyor. DKMP Elbistan ekipleri, bu çerçevede yaptıkları av koruma-kontrol çalışmaları esnasında 1 şahsın 2 canlı mühre ile yasadışı olarak keklik avladığını belirledi. Ekipler, canlı mühre olarak kullanılan 2 kınalı kekliği muhafaza altına aldı.

Kınalı kekliklerin neslini tehlikeye düşürdüğü için ekiplerin üzerinde özellikle durduğu bu yöntem ‘kurakçılık’ olarak adlandırılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, her yıl ilkbahar ve yaz aylarında yoğunlaşan kurak avıyla ilgili denetimi elden bırakmıyor.

Kurak avında yakalanan şahsa ise, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten yaklaşık idari para cezası kesileceği bildirildi.