Fırtına: “Koruculuk sisteminin kuruluşunun 39.yılı kutlu olsun”

Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Celalettin Fırtına, koruculuk sisteminin kuruluşunun 39.yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Başkan Fırtına, koruculuk sisteminin terör örgütü PKK’nın emellerine ulaşmasının önünde büyük engel teşkil ettiğini söyledi.

Terörle mücadele 1843 güvenlik korucusunun şehit düştüğünü hatırlatan Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Celalettin Fırtına, şöyle devam etti:

“Terörle mücadelede bu güne kadar şehit olan 1843 korucumuza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazi olan 2 bin 870 korucumuza da sağlıklı ömürler diliyorum.

Tarih 26 Mart 1985. Terör örgütü PKK genellikle kendisine destek vermeyen köyleri yakıp yıkıyor, yaşlı genç hatta bebek demeyip katlediyordu. Bölgenin coğrafi konumu itibariyle özellikle kış aylarında anında askeri desteğin ulaşması güvenliğin sağlanması o yıllarda zor olduğu için devletimiz halkın kendi köylerini can ve mal güvenliklerini korumak için 442 sayılı Köy Kanununun 74.maddesinde bir değişikliğe giderek geçici köy koruculuğu sistemini başlattı. İlk olarak Şırnak ilimizden başlayarak terörün eylemlerinin yayılmasıyla, bu sistem kısa sürede Kahramanmaraş’ın da aralarında olduğu 26 ilimizde hayata geçirildi.

Güvenlik korucularının 39 yıldır askerle omuz omuza olduğunu hatırlatan Fırtına, “O günden bu güne korucular yaklaşık 60 bin kişilik sayılarıyla askerimizle beraber terörle omuz omuza amansız ve başarılı bir mücadele verdiler ve vermektedirler. Koruculuk sistemi bölge halkının da desteğiyle aslında terör örgütü PKK’nın emellerine, amaçlarına ulaşmalarının önünde büyük engel teşkil etmiştir.

Son yıllarda sigorta, emeklilik ve benzeri bazı hakları da verilen koruculuk sistemimiz, sadece terörle mücadeleyle yetinmeyip sel, çığ ve deprem gibi afet durumlarında da milletimize hizmet ettiği gibi, jandarma karakollarımızın nöbet vs hizmetlerini de yardımcı personeli olarak yerine getirmektedirler.

Her aşamada devletimizin emrinde milletimize canları pahasına hizmet eden tüm güvenlik korucusu arkadaşlarımızın koruculuk sisteminin 39 kuruluş günlerini yürekten kutluyor ve beklentileri olan kapsamlı bir korucu kanununun da bir an önce çıkarılmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.