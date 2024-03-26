Üreticilere yüzde 70 hibe destekli çapa makinesi verilecek

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki 75 üreticiye, yüzde 70 hibe şeklinde motorlu çapa makinesi verileceğini duyurdu.

Kırsal Dezavantajlı Alanlara Kalkınma projesi çerçevesinde motorlu çapa makinesi hibe desteği müracaatları başladı.

Konuya ilişkin olarak Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün internet sitesinden yayımlanan duyuruda, başvuruların 5 Nisan’da sona ereceği belirtildi.

İl genelinde toplam 75 motorlu çaba makinesi için hibe verileceği belirtilen duyuruda, bu çağrı programının tüm ilçelerde uygulanacağı vurgulandı.

Tüm ilçelerin proje uygulama alanına dahil mahallelerinde en az son 6 aydır ikamet eden çiftçilerin yararlanabileceği şartının olduğu vurgulanan duyuruda, başvuruların üreticilerin bulunduğu ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılacağı kaydedildi.

Söz konusu projede hibe desteğinin ise KDV hariç tutar üzerinden yüzde 70 olacağının altı çizildi.