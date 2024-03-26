Hatay’da trafik kazası: 6 ölü, 1 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi öldü, 21kişi yaralandı.
Kaza, Payas – Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaza, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 1yaralandı.
Hayatın kaybeden vatandaşların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Hatay Valiliği yaptığı açıklamada; kazada 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirterek sürücü Ş.K.’nın gözaltına alındığını duyurdu.