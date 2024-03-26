26 Mar 2024 - 14:41- Asayiş G:

Hatay’da trafik kazası: 6 ölü, 1 yaralı

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi öldü, 21kişi yaralandı...

Hatay’da trafik kazası: 6 ölü, 1 yaralı mask
Hatay’da trafik kazası: 6 ölü, 1 yaralı
Hatay’da trafik kazası: 6 ölü, 1 yaralı
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Hatay’da trafik kazası: 6 ölü, 1 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi öldü, 21kişi yaralandı.
Kaza, Payas – Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaza, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 1yaralandı. 

Hayatın kaybeden vatandaşların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Hatay Valiliği yaptığı açıklamada; kazada 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirterek sürücü Ş.K.’nın gözaltına alındığını duyurdu.

Hatay’da trafik kazası: 6 ölü, 1 yaralı
Hatay’da trafik kazası: 6 ölü, 1 yaralı
Hatay’da trafik kazası: 6 ölü, 1 yaralı
Hatay’da trafik kazası: 6 ölü, 1 yaralı

26 Mar 2024 - 14:41 - Asayiş

Mahreç  İha

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