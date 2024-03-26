İçelli: “Savrun fayının kuzey değil güney parçası yıkıcı deprem üretebilir”

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Savrun fayının güney parçasının 5,8-6,0 büyüklüğünde yıkıcı depremler üretebileceğini söyledi.

Savrun fayı, dün Adana’nın Saimbeyli ilçesindeki 4,0 büyüklüğünde depremle kendisini hatırlattı. AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan ayrıntılarda, depremin derinliğinin 7.2 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Savrun fayındaki depremi yorumlayan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, 6 Şubat 2023’teki fayın 25 kilometre uzunluğundaki kuzey parçasının yırtıldığını hatırlattı.

Fay üzerinde blokların yerleşmesinin sürdüğüne dikkat çeken İçelli, “6 Şubat 2023’te Savrun fayının 25 km’lik kuzey parçası yırtılmıştı. Blokların, kayaçların yerleşmesi devam ediyor ve daha da edecek. Kuzey parça yıkıcı değerler üretmese de güney parça 5,8-6,0 moment büyüklük üretir” ifadelerini kullandı.